Företagskatalog
Imply
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Försäljning

  • Alla Försäljning löner

Imply Försäljning Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in United States på Imply varierar från $170K till $242K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Implys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$193K - $229K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$170K$193K$229K$242K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 2 fler Försäljning inlämningars hos Imply för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Imply omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Försäljning erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på Imply in United States ligger på en årlig total ersättning på $241,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Imply för Försäljning rollen in United States är $170,100.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Imply

Relaterade företag

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Scale AI
  • Se alla företag ➜

Andra resurser