IMC
  • Löner
  • Hårdvaruingenjör

  • Alla Hårdvaruingenjör löner

IMC Hårdvaruingenjör Löner

Hårdvaruingenjör-ersättning in United States på IMC varierar från $243K per year för L1 till $335K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $245K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för IMCs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 1 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på IMC?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Hårdvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

FPGA-ingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Hårdvaruingenjör på IMC in United States ligger på en årlig total ersättning på $650,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på IMC för Hårdvaruingenjör rollen in United States är $245,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.