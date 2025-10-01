Företagskatalog
Illumio
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för mjukvaruingenjörer

  • Alla Chef för mjukvaruingenjörer löner

  • San Francisco Bay Area

Illumio Chef för mjukvaruingenjörer Löner i San Francisco Bay Area

Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för mjukvaruingenjörer in San Francisco Bay Area på Illumio varierar från $213K till $309K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Illumios totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$242K - $281K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$213K$242K$281K$309K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 2 fler Chef för mjukvaruingenjörer inlämningars hos Illumio för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Illumio omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruingenjörer erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Illumio in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $309,400. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Illumio för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in San Francisco Bay Area är $213,200.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Illumio

Relaterade företag

  • Granular
  • Accela
  • Proofpoint
  • SAP Concur
  • Docker
  • Se alla företag ➜

Andra resurser