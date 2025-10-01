Företagskatalog
Illumio
Illumio Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in San Francisco Bay Area på Illumio uppgår till $203K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Illumios totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Totalt per år
$203K
Nivå
L2
Grundlön
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bonus
$15K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Illumio?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Illumio omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Mjukvaruingenjör u Illumio in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $283,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Illumio za ulogu Mjukvaruingenjör in San Francisco Bay Area je $210,000.

Andra resurser