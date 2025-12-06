Företagskatalog
Rekryterare-ersättning in United States på Illumina uppgår till $95K per year för P3. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Illuminas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$87.4K - $102K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$80.8K$87.4K$102K$113K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 4 Fler nivåer
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Illumina omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Illumina in United States ligger på en årlig total ersättning på $113,050. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Illumina för Rekryterare rollen in United States är $80,750.

Andra resurser

