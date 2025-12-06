Illumina Maskiningenjör Löner

Maskiningenjör-ersättning in United States på Illumina varierar från $86.4K per year för P1 till $248K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $141K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Illuminas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 Entry Mechanical Engineer $86.4K $76.3K $8.8K $1.3K P2 Intermediate Mechanical Engineer $142K $115K $24K $3K P3 Senior Mechanical Engineer $127K $114K $9.6K $4K P4 Staff Mechanical Engineer $199K $145K $42.5K $11.5K Visa 4 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få notifiering om nya löner Exportera dataVisa lediga jobb

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Illumina omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Illumina ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Maskiningenjör erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar Skicka in ny titel