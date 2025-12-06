Illumina Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in United States på Illumina varierar från $160K per year för P1 till $210K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $210K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Illuminas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 Entry Data Scientist $160K $138K $14.2K $7.5K P2 Intermediate Data Scientist $161K $124K $24.5K $12.6K P3 Senior Data Scientist $186K $161K $14.5K $10.8K P4 Staff Data Scientist $210K $168K $32.8K $9K Visa 4 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få notifiering om nya löner Exportera dataVisa lediga jobb

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Illumina omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Illumina ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.