Datavetare-ersättning in United States på Illumina varierar från $160K per year för P1 till $210K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $210K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Illuminas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$160K
$138K
$14.2K
$7.5K
P2
$161K
$124K
$24.5K
$12.6K
P3
$186K
$161K
$14.5K
$10.8K
P4
$210K
$168K
$32.8K
$9K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Illumina omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
