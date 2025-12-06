Företagskatalog
Illumina
Illumina Administrativ assistent Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Administrativ assistent in United States på Illumina varierar från $111K till $151K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Illuminas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$118K - $143K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$111K$118K$143K$151K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Illumina omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Administrativ assistent på Illumina in United States ligger på en årlig total ersättning på $150,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Illumina för Administrativ assistent rollen in United States är $110,500.

