Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på IHS Markit varierar från $99.2K per year för Software Engineer till $136K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $135K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för IHS Markits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.2K
$94.8K
$2K
$2.3K
Senior Software Engineer
$136K
$120K
$0
$16K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
