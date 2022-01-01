Företagskatalog
iCIMS Löner

iCIMSs löner varierar från $79,600 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $178,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på iCIMS. Senast uppdaterad: 10/17/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktdesigner
Median $110K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datavetare
$102K
Produktchef
$130K
Rekryterare
$79.6K
Teknisk programchef
$153K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på iCIMS är Mjukvaruingenjör at the Principal Software Engineer level med en årlig total ersättning på $178,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på iCIMS är $124,950.

