iCIMS Löner

iCIMSs löner varierar från $79,600 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $178,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på iCIMS . Senast uppdaterad: 10/17/2025