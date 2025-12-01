Företagskatalog
Icertis
Icertis Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Icertis uppgår till ₹897K per year för Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹948K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Icertiss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$10.2K
$10.2K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Icertis omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Icertis in India ligger på en årlig total ersättning på ₹1,109,734. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Icertis för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹865,123.

