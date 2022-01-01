Företagskatalog
Huntington National Bank
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Huntington National Bank Löner

Huntington National Banks löner varierar från $64,675 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $200,400 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Huntington National Bank. Senast uppdaterad: 9/4/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $91.5K

Backend-Mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $105K
Produktdesigner
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Informationsteknolog (IT)
Median $128K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $200K
Affärsanalytiker
$89.6K
Dataanalytiker
$64.7K
Finansanalytiker
$88.6K
Managementkonsult
$129K
Produktchef
$137K
Projektledare
$73K
Försäljning
$194K
Cybersäkerhetsanalytiker
$166K
Lösningsarkitekt
$139K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Huntington National Bank är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $200,400. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Huntington National Bank är $128,183.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Huntington National Bank

Relaterade företag

  • JPMorgan Chase
  • Bank of America
  • Comerica
  • BOK Financial
  • First Financial Bank
  • Se alla företag ➜

Andra resurser