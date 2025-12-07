Företagskatalog
Human Interest
Human Interest Datavetare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Datavetare in United States på Human Interest varierar från $115K till $167K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Human Interests totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/7/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$130K - $151K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$115K$130K$151K$167K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Human Interest omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Human Interest in United States ligger på en årlig total ersättning på $166,600. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Human Interest för Datavetare rollen in United States är $114,800.

