Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in United States på HOVER uppgår till $295K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HOVERs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
HOVER
Senior Engineering Manager
San Francisco, CA
Totalt per år
$295K
Nivå
EM5
Grundlön
$235K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på HOVER?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på HOVER in United States ligger på en årlig total ersättning på $310,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på HOVER för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in United States är $285,000.

