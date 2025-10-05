Företagskatalog
Houzz
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare
  • L3
  • United States

Datavetare Nivå

L3

Nivåer på Houzz

Jämför nivåer
  1. L3Data Scientist I
  2. L4Data Scientist II
  3. L5Senior Data Scientist
    4. Visa 3 Fler nivåer
Genomsnitt Årlig Total ersättning
$129,167
Grundlön
$126,667
Aktietilldelning ()
$2,500
Bonus
$0

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste lönerapporter
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Houzz

Relaterade företag

  • Jane
  • Bankers Healthcare Group
  • Tradesy
  • BARK
  • Vanguard
  • Se alla företag ➜

Andra resurser