Hitachi Rail Sts
Hitachi Rail Sts Mjukvaruingenjör Löner i Pittsburgh Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Pittsburgh Area på Hitachi Rail Sts uppgår till $100K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Hitachi Rail Stss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Hitachi Rail Sts
Software Engineer
Pittsburgh, PA
Totalt per år
$100K
Nivå
Senior
Grundlön
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Hitachi Rail Sts?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Hitachi Rail Sts in Pittsburgh Area ligger på en årlig total ersättning på $155,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Hitachi Rail Sts för Mjukvaruingenjör rollen in Pittsburgh Area är $100,300.

