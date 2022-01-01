Företagskatalog
Hiretual
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Hiretual Löner

Hiretuals löner varierar från $50,250 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $129,350 för en Produktdesigner i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Hiretual. Senast uppdaterad: 9/5/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Affärsutveckling
$114K
Produktdesigner
$129K
Produktchef
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Mjukvaruingenjör
$50.3K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Самая высокооплачиваемая позиция в Hiretual — Produktdesigner at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $129,350. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hiretual составляет $112,434.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Hiretual

Relaterade företag

  • Pendo.io
  • DriveWealth
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Se alla företag ➜

Andra resurser