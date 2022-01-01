Företagskatalog
Hired
Hired Löner

Hireds löner varierar från $115,575 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $447,750 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Hired. Senast uppdaterad: 9/5/2025

$160K

Marknadsföring
Median $139K
Mjukvaruingenjör
Median $170K
Dataanalytiker
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Chef för datavetenskap
$201K
Datavetare
$172K
Produktchef
$448K
Försäljning
$149K
Chef för mjukvaruingenjörer
$201K
Vanliga frågor

