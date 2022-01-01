Hinge Health Löner

Företagskatalog
Hinge Healths löner varierar från $48,540 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $353,225 för en Produktdesignchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Hinge Health. Senast uppdaterad: 9/5/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $175K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $240K
Produktchef
Median $232K

Affärsoperationer
$142K
Chef för affärsoperationer
$147K
Affärsanalytiker
$124K
Företagsutveckling
$271K
Dataanalytiker
$133K
Datavetare
$271K
Finansanalytiker
$234K
Industridesigner
$261K
Informationsteknolog (IT)
$75K
Marknadsföring
$118K
Marknadsföringsoperationer
$158K
Produktdesigner
$48.5K
Produktdesignchef
$353K
Projektledare
$116K
UX-forskare
$207K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Hinge Health omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Hinge Health är Produktdesignchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $353,225. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Hinge Health är $166,550.

