Hightouch Löner

Hightouchs löneintervall sträcker sig från $176,400 i total kompensation per år för en Chef för datavetenskap på den nedre änden till $306,000 för en Försäljning på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Hightouch . Senast uppdaterad: 8/20/2025