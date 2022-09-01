Företagskatalog
Hightouch

Hightouch Löner

Hightouchs löneintervall sträcker sig från $176,400 i total kompensation per år för en Chef för datavetenskap på den nedre änden till $306,000 för en Försäljning på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Hightouch. Senast uppdaterad: 8/20/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $190K
Chef för datavetenskap
$176K
Försäljning
$306K

Försäljningsingenjör
$229K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Hightouch omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

10 years post-termination exercise window.

FAQ

The highest paying role reported at Hightouch is Försäljning at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hightouch is $209,733.

