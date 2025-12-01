Företagskatalog
Highspot
Highspot Projektledare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Projektledare in United States på Highspot varierar från $131K till $187K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Highspots totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$150K - $176K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$131K$150K$176K$187K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Highspot omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Highspot omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på Highspot in United States ligger på en årlig total ersättning på $187,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Highspot för Projektledare rollen in United States är $131,200.

Andra resurser

