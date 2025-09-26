Företagskatalog
HighLevel
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

HighLevel Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på HighLevel uppgår till ₹40.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HighLevels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025

Medianpaket
company icon
HighLevel
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Totalt per år
₹40.9K
Nivå
L3
Grundlön
₹31.5K
Stock (/yr)
₹9.4K
Bonus
₹0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på HighLevel?

₹160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at HighLevel in India sits at a yearly total compensation of ₹56,885. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HighLevel for the Mjukvaruingenjör role in India is ₹36,556.

