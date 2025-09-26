Företagskatalog
Hiberus
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Hiberus Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Spain på Hiberus uppgår till €40.1K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Hiberuss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025

Medianpaket
company icon
Hiberus
Data Engineer
Zaragoza, AR, Spain
Totalt per år
€40.1K
Nivå
L2
Grundlön
€40.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Hiberus?

€143K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend-Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Hiberus in Spain ligger på en årlig total ersättning på €52,987. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Hiberus för Mjukvaruingenjör rollen in Spain är €40,076.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Hiberus

Relaterade företag

  • Microsoft
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Se alla företag ➜

Andra resurser