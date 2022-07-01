Företagskatalog
Heyday
Heyday Löner

Heydays löner varierar från $56,511 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $201,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Heyday. Senast uppdaterad: 9/10/2025

$160K

Affärsoperationer
$136K
Affärsanalytiker
$197K
Datavetare
$56.5K

Produktchef
$184K
Rekryterare
$191K
Mjukvaruingenjör
$201K
Andra resurser