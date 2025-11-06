Företagskatalog
HERE Technologies
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Poland

HERE Technologies Mjukvaruingenjör Löner i Poland

Mjukvaruingenjör-ersättning in Poland på HERE Technologies varierar från PLN 164K per year för L6 till PLN 320K per year för L8. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 201K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
Software Engineer I(Instegsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på HERE Technologies?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på HERE Technologies in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 346,386. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på HERE Technologies för Mjukvaruingenjör rollen in Poland är PLN 185,815.

