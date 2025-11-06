Mjukvaruingenjör-ersättning in Mumbai Metropolitan Region på HERE Technologies varierar från ₹3.67M per year för L5 till ₹5.76M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in Mumbai Metropolitan Region uppgår till ₹2.48M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
