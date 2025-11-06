Företagskatalog
HERE Technologies
HERE Technologies Mjukvaruingenjör Löner i Mumbai Metropolitan Region

Mjukvaruingenjör-ersättning in Mumbai Metropolitan Region på HERE Technologies varierar från ₹3.67M per year för L5 till ₹5.76M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in Mumbai Metropolitan Region uppgår till ₹2.48M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
Software Engineer I(Instegsnivå)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på HERE Technologies?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig total ersättning på ₹5,755,722. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på HERE Technologies för Mjukvaruingenjör rollen in Mumbai Metropolitan Region är ₹2,131,084.

