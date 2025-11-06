HERE Technologies Mjukvaruingenjör Löner i Mumbai Metropolitan Region

Mjukvaruingenjör-ersättning in Mumbai Metropolitan Region på HERE Technologies varierar från ₹3.67M per year för L5 till ₹5.76M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in Mumbai Metropolitan Region uppgår till ₹2.48M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Instegsnivå ) ₹3.67M ₹3.67M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.63M ₹1.6M ₹0 ₹28.8K L7 Senior Engineer ₹2.26M ₹2.2M ₹0 ₹61K L8 Lead Engineer ₹3.78M ₹3.48M ₹35.5K ₹259K Visa 2 Fler nivåer

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( INR ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Bidra

Vad är intjänandeschema på HERE Technologies ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar Skicka in ny titel