Mjukvaruingenjör-ersättning in Krakow Metropolitan Area på HERE Technologies uppgår till PLN 164K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in Krakow Metropolitan Area uppgår till PLN 201K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
