Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Chicago Area på HERE Technologies varierar från $109K per year för L6 till $188K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Chicago Area uppgår till $120K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderade titlarSkicka in ny titel