Datavetare-ersättning in Mumbai Metropolitan Region på HERE Technologies varierar från ₹3.91M per year för L5 till ₹1.65M per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in Mumbai Metropolitan Region uppgår till ₹2.25M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
