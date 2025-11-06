HERE Technologies Datavetare Löner i Mumbai Metropolitan Region

Datavetare-ersättning in Mumbai Metropolitan Region på HERE Technologies varierar från ₹3.91M per year för L5 till ₹1.65M per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in Mumbai Metropolitan Region uppgår till ₹2.25M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L5 ₹3.91M ₹3.91M ₹0 ₹0 L6 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 ₹1.65M ₹1.65M ₹0 ₹0 L8 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Visa 6 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

