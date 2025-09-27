Företagskatalog
Helsing
Helsing Produktchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Produktchef in United Kingdom på Helsing varierar från £146K till £205K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Helsings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

£158K - £184K
United Kingdom
Vanligt Spann
Möjligt Spann
£146K£158K£184K£205K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

£121K

Få Betalt, Inte Lurad

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Helsing omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Helsing in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £204,572. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Helsing för Produktchef rollen in United Kingdom är £146,123.

