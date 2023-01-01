Företagskatalog
Helsing Löner

Helsings löner varierar från $166,892 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $254,285 för en Programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Helsing. Senast uppdaterad: 9/14/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $167K
Produktchef
$225K
Programchef
$254K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Helsing omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

The highest paying role reported at Helsing is Programchef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $254,285. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing is $225,362.

Andra resurser