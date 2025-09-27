Företagskatalog
Helm
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Helm Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på Helm uppgår till CA$60.7K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Helms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Medianpaket
company icon
Helm
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Victoria, BC, Canada
Totalt per år
CA$60.7K
Nivå
L2
Grundlön
CA$60.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Helm?

CA$226K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Helm in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$67,043. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Helm för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$60,657.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Helm

Relaterade företag

  • DoorDash
  • Flipkart
  • Amazon
  • Microsoft
  • Netflix
  • Se alla företag ➜

Andra resurser