Healthmine
Healthmine Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in United States på Healthmine uppgår till $116K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Healthmines totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025

Medianpaket
company icon
Healthmine
Product Manager
Chicago, IL
Totalt per år
$116K
Nivå
L1
Grundlön
$113K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Healthmine?

$160K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktchef at Healthmine in United States sits at a yearly total compensation of $116,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Healthmine for the Produktchef role in United States is $116,000.

