Headway.co Mjukvaruingenjör Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in New York City Area på Headway.co uppgår till $200K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Headway.cos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Headway.co
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$200K
Nivå
hidden
Grundlön
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Headway.co?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Headway.co omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Headway.co in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $337,837. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Headway.co för Mjukvaruingenjör rollen in New York City Area är $195,500.

