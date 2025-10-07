Företagskatalog
HDFC Dataingenjör Löner i Mumbai Metropolitan Region

Medianersättningspaketet för Dataingenjör in Mumbai Metropolitan Region på HDFC uppgår till ₹1.61M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HDFCs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Medianpaket
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Totalt per år
₹1.61M
Nivå
E3
Grundlön
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på HDFC?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataingenjör på HDFC in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig total ersättning på ₹1,637,827. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på HDFC för Dataingenjör rollen in Mumbai Metropolitan Region är ₹1,609,140.

