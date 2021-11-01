Företagskatalog
H-E-B Löner

H-E-Bs löner varierar från $36,400 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $235,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på H-E-B. Senast uppdaterad: 10/20/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Kundservice
Median $36.4K
Produktdesigner
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktchef
Median $140K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $235K
UX-forskare
Median $99K
Affärsanalytiker
Median $80.3K
Dataanalytiker
$128K
Datavetare
Median $163K
Grafisk designer
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Rekryterare
$121K
Försäljning
$63.9K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på H-E-B är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $235,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på H-E-B är $124,773.

