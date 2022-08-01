GYANT Löner

GYANTs löner varierar från $114,055 i total ersättning per år för en Chef för mjukvaruutveckling i den lägre delen till $124,375 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på GYANT . Senast uppdaterad: 11/25/2025