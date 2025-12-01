Företagskatalog
Gusto
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Gusto Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Gusto varierar från $179K per year för L1 till $652K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $303K.

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
$179K
$132K
$23.1K
$23.2K
L2
$188K
$145K
$38.5K
$4.6K
L3
$247K
$182K
$55.8K
$8.9K
L4
$323K
$233K
$86.3K
$3.8K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
Options

På Gusto omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (1.67% månadsvis)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Gusto omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Gusto in United States ligger på en årlig total ersättning på $652,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Gusto för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $301,408.

