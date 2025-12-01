Datavetare-ersättning in United States på Gusto varierar från $182K per year till $340K. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $320K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Gustos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$283K
$203K
$76.7K
$2.9K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Gusto omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)
20% intjänas under 3rd-ÅR (1.67% månadsvis)
20% intjänas under 4th-ÅR (1.67% månadsvis)
20% intjänas under 5th-ÅR (1.67% månadsvis)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Gusto omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
