Företagskatalog
Gusto
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Kundserviceoperationer

  • Alla Kundserviceoperationer löner

Gusto Kundserviceoperationer Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Kundserviceoperationer på Gusto varierar från $88.3K till $125K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Gustos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$100K - $119K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$88.3K$100K$119K$125K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Kundserviceoperationer inlämningars hos Gusto för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
Options

På Gusto omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (1.67% månadsvis)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Gusto omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Kundserviceoperationer erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundserviceoperationer på Gusto ligger på en årlig total ersättning på $125,350. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Gusto för Kundserviceoperationer rollen är $88,290.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Gusto

Relaterade företag

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.