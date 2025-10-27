Företagskatalog
Gupshup
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Gupshup Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Gupshup uppgår till ₹2.36M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Gupshups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.36M
Nivå
SE2
Grundlön
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bonus
₹281K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Gupshup?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Gupshup in India ligger på en årlig total ersättning på ₹4,064,741. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Gupshup för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹2,358,821.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Gupshup

Relaterade företag

  • Zimperium
  • DataArt
  • Radisys
  • Verifone
  • InMobi
  • Se alla företag ➜

Andra resurser