GSK Löner

GSKs löneintervall sträcker sig från $6,733 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $392,700 för en Projektledare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på GSK. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $177K
Datavetare
Median $86.1K
Administrativ assistent
$71.7K

Biomedicinsk ingenjör
$169K
Chef för verksamhetsoperationer
$28.8K
Verksamhetsanalytiker
$28.2K
Kontrollingenjör
$91.3K
Kundservice
$36.1K
Chef för datavetenskap
$60.3K
Finansanalytiker
$65.3K
IT-teknolog
$59.7K
Managementkonsult
$114K
Marknadsföring
$248K
Marknadsföringsoperationer
$75.9K
Produktdesigner
$55.4K
Produktchef
$60.5K
Programchef
$129K
Projektledare
$393K
Rekryterare
$80.6K
Myndighetsfrågor
$97.8K
Försäljning
$6.7K
Cybersäkerhetsanalytiker
$105K
Chef för mjukvaruutveckling
$86.1K
Lösningsarkitekt
$161K
FAQ

