Grid Dynamics Teknisk programchef Löner i Greater Dallas Area

Teknisk programchef-ersättning in Greater Dallas Area på Grid Dynamics uppgår till $159K per year för T3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Dallas Area uppgår till $155K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Grid Dynamicss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
Junior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior TPM
$159K
$154K
$0
$5K
T4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Grid Dynamics omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

Teknisk Projektledare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk programchef på Grid Dynamics in Greater Dallas Area ligger på en årlig total ersättning på $175,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Grid Dynamics för Teknisk programchef rollen in Greater Dallas Area är $155,000.

