Mjukvaruingenjör-ersättning in Warsaw Metropolitan Area på Grid Dynamics varierar från PLN 83.2K per year för T1 till PLN 389K per year för T4. Det yearliga medianersättningspaketet in Warsaw Metropolitan Area uppgår till PLN 305K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Grid Dynamicss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Grid Dynamics omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
