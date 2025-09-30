Företagskatalog
Grid Dynamics
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Moldova

Grid Dynamics Mjukvaruingenjör Löner i Moldova

Mjukvaruingenjör-ersättning in Moldova på Grid Dynamics varierar från MDL 617K per year för T2 till MDL 905K per year för T3. Det yearliga medianersättningspaketet in Moldova uppgår till MDL 705K.

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Instegsnivå)
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
Software Engineer
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
Senior Software Engineer
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
Staff Software Engineer
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
MDL 2.76M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Grid Dynamics omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Vanliga frågor

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Mjukvaruingenjör di Grid Dynamics in Moldova mencapai total kompensasi tahunan MDL 1,088,325. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Grid Dynamics untuk posisi Mjukvaruingenjör in Moldova adalah MDL 718,673.

