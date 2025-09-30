Mjukvaruingenjör-ersättning in Krakow Metropolitan Area på Grid Dynamics varierar från PLN 78.9K per year för T1 till PLN 281K per year för T4. Det yearliga medianersättningspaketet in Krakow Metropolitan Area uppgår till PLN 227K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Grid Dynamicss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
PLN 78.9K
PLN 78.9K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367.2
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Grid Dynamics omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel