Grid Dynamics Mjukvaruingenjör Löner i Armenia

Mjukvaruingenjör-ersättning in Armenia på Grid Dynamics varierar från AMD 18.15M per year för T2 till AMD 25.76M per year för T4. Det yearliga medianersättningspaketet in Armenia uppgår till AMD 20.77M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Grid Dynamicss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Instegsnivå)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
AMD 61.55M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Grid Dynamics omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Grid Dynamics in Armenia sits at a yearly total compensation of AMD 25,755,347. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Mjukvaruingenjör role in Armenia is AMD 20,773,854.

