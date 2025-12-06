Företagskatalog
Greentech Industries
Greentech Industries Cybersäkerhetsanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Cybersäkerhetsanalytiker på Greentech Industries varierar från BDT 4.07M till BDT 5.57M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Greentech Industriess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

$36.1K - $42.8K
Bangladesh
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Cybersäkerhetsanalytiker på Greentech Industries ligger på en årlig total ersättning på BDT 5,573,707. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Greentech Industries för Cybersäkerhetsanalytiker rollen är BDT 4,071,229.

