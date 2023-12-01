Greenphire Löner

Greenphires löner varierar från $101,490 i total ersättning per år för en Projektledare i den lägre delen till $136,178 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Greenphire . Senast uppdaterad: 9/9/2025