Green Street
Green Street Dataanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Dataanalytiker in United States på Green Street varierar från $130K till $181K per year.

Genomsnittlig Total Ersättning

$140K - $164K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$130K$140K$164K$181K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Green Street in United States ligger på en årlig total ersättning på $181,350. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Green Street för Dataanalytiker rollen in United States är $130,200.

